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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yozgat'ta bulunan yumurta tavuklarının sayısı belirlendi.

Bölgedeki yumurta üretimi, besin değeri yüksek olan bu önemli kaynağın etkileyici miktarlarda üretildiğini gösteriyor.

YOZGAT'IN YUMURTA SAYISI

Yapılan ölçümlere göre, Yozgat'ta 382.136, Tokat'ta 246.732, Sivas'ta 573.409, Çorum'da 3.789.911 ve Kayseri'de 3.104.755 yumurta tavuğu bulunuyor.

Türkiye genelinde en yüksek yumurta tavuğu sayısına sahip il Afyonkarahisar'dır ve toplamda 14.915.331 yumurta tavuğuna ev sahipliği yapıyor.

En düşük sayıya sahip il ise 19.882 yumurta tavuğuyla Artvin'dir.

Çorum ve Kayseri illeri, ülkedeki yumurta tavuğu üretiminde öne çıkarken, bu durum bölgedeki tarımsal ekonominin gücüne işaret ediyor.

Yumurta üretimindeki çeşitlilik, bölge ekonomisine ve besin kaynaklarına önemli bir katkı sağlıyor.