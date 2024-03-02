Türkiye genelinde yapılan bir araştırma, ülkedeki en uykucu şehirleri belirledi.

İstatistiklere göre, Türkiye'nin en çok uyuyan şehirleri açıklandı ve en üst sıralarda hangi şehirlerin yer aldığı merak konusu oldu.

Uykucu Iller (3)

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul listenin başında yer alıyor. 81 ilin değerlendirildiği araştırmaya göre, en çok uyuyan şehirlerin sıralaması şu şekilde:

Uykucu Iller (2)

Araştırma, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki uyku alışkanlıklarını ortaya koyarken, listede dikkat çeken diğer şehirler arasında Bayburt, Rize, Uşak, Çorum, Malatya ve Sakarya gibi yerler de bulunuyor. Bu sonuçlar, Türkiye genelinde uyku düzeni ve alışkanlıkları hakkında önemli bir perspektif sunarken Yozgat bu listede yer almıyor.

Mahkeme Yozgat’ın usta kalemine hak verdi! Mahkeme Yozgat’ın usta kalemine hak verdi!

Uykucu Iller (1)

EN UYKUCU ŞEHİRLER

9. Bayburt

8. Rize

7. Uşak

6. Çorum

5. Malatya

4. Sakarya

3. Kayseri

2. Adana

1. İstanbul

Kaynak: Haber Merkezi