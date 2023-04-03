Şefaatli İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Kütüphane Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Çocukların kitapları sevmeleri ve bilinçlenmeleri amacıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Yapılan etkinliklerle alakalı Müftülük sosyal medyasından şu bilgiler paylaşıldı; “İlçemiz Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Kütüphane Haftası münasebetiyle kütüphane ziyareti ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi. Hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Kitap okumak zihin sağlığı açısından son derece önemlidir. Hafızayı güçlendirir. Bilgiyi çoğaltır ve kelime haznesini geliştirir. Daha iyi yazma becerisi sağlar. Konsantrasyonu arttırır. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz.” Haber Merkezi