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Türkiye genelindeki belediyeler, çiftçilere yönelik çeşitli desteklerle ilgili başvurular almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, aralık ayında dört farklı tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdi. Ancak, bu hafta içerisinde tarımsal destek ödemelerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Eğer ödemeler cuma günü hesaplara aktarılırsa, bakanlık resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklamalarda bulunacak.

2023 yılının son günlerine yaklaşırken, farklı belediyelerin çiftçilere sağlayacağı mazot ve gübre desteğiyle ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda.

ÇİFTÇİLERE MAZOT DESTEĞİ İÇİN 7 OCAK'A KADAR BAŞVURU İMKÂNI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında sağlayacağı tarımsal destekler için 2 Ocak 2024 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularını kabul edecek. Ayrıca, belediyeler de güncel projelerle ilgili bilgilendirmelerini resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği sağlayacağını duyurdu. Mazot desteği başvuruları 7 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Belediyenin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticilere yönelik hayata geçirdiği mazot desteğini 2024 yılında da sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılı mazot desteği kapsamında, Traktör Ruhsatı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan üreticilere en az 5 dekar ve en fazla 20 dekar üzerinden destekleme yapacak. Başvurular 'baskenttarim.ankara.bel.tr' adresinden yapılmakta olup, son tarih 07.01.2024" denildi.

TARIM BAKANLIĞI 2024 YILI DESTEK ÖDEMELERİ

Belediyelerin projeleriyle ilgili takipçileri tarafından yakından izlendiği aralık ayının son günlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 yılında çiftçilere sağlayacağı tarımsal destekler de merak konusu. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne 2 Ocak 2024 tarihine kadar başvuru yapan çiftçilere, bakanlık belirli bir takvime göre tarımsal destek ödemelerini sağlayacak. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmamış olsa da, genellikle Cuma günleri tarımsal destek ödemelerinin gerçekleştiği düşünüldüğünden, yeni yılda da cuma günleri ödemelerin hesaplara geçtiği duyurulacak. Detaylı bilgiler ve ödeme tutarları, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.