Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:23     07:53     12:46     15:08     17:29     18:53

Akdağmadeni    06:19     07:49     12:42     15:04     17:25     18:49

Aydıncık             06:22     07:52     12:44     15:05     17:26     18:51

Boğazlıyan         06:20     07:50     12:44     15:08     17:29     18:53

Çandır                 06:19     07:49     12:43     15:07     17:27     18:52

Çayıralan            06:19     07:49     12:43     15:06     17:27     18:51

Hava değişimiyle birlikte vakalar arttı: Uzmanlar uyarıyor! Hava değişimiyle birlikte vakalar arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Çekerek              06:21     07:51     12:43     15:04     17:25     18:50

Kadışehri            06:19     07:50     12:42     15:03     17:24     18:49

Saraykent            06:20    07:50     12:43     15:06     17:26     18:51

Sarıkaya              06:20     07:50     12:44     15:07     17:27     18:52

Şefaatli                06:23    07:53     12:46     15:09     17:30     18:54

Sorgun                06:22     07:52     12:44     15:06     17:27     18:52

Yenifakılı            06:21     07:51     12:45     15:09     17:30     18:54

Yerköy                06:24     07:54     12:47     15:10     17:30     18:55

Kaynak: Haber Merkezi