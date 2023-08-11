Milletvekili Kayalar, Ezgi Gözeger’in sunduğu programda çiftçilerin maliyetlerden dert yandığını söyledi.

Kayalar yaptığı açıklamada, “Malatya’da yaşanan deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarımla ilgili bana programınızda yer verdiniz bunun için çok teşekkür ediyorum. Kendi bölgem olana Orta Anadolu ve bütün bölgelerde tarımla alakalı çok büyük bir sıkıntı var. Özellikle son 20 yılda tarım sektörü maalesef hak ettiği yeri bulamadı, ilgiyi bulamadı ve tarım sektörü ile ilgili kararların alınmasında çok büyük eksiklikler var. Tarım ana sektördür. Türkiye’de de, dünyada da ana sektördür. Özellikle pandemi de ve yanı başımızda devam eden Ukrayna Rusya savaşı ile birlikte de daha da iyi anlaşılıyor. Ülkemiz için tarım sektörü bizim için her şeyden önce gelen sektörümüzdür milyonlarca insanımız alın teri ile zorluklar içerisinde bir yıl çalışarak ürün elde etmek ve o ürünü de tekrar ekimini yapmak hayatını devam ettirmek için çaba sarf ediyor ve onu bekliyor. Tarım sektörü çok geniş bir sektör tamamından bahsetmemiz vakit olarak mümkün değil. Şuan halen devam eden önce Çukurova’dan mayıs sonu başlamış Güneydoğuda ve Anadolu’da başlayan buğday ve arpa sezonunu yaşıyoruz. Sahadan gelen birisi olarak bizzat çiftçinin harman yerinden, ofisin kantar başından, ofislerde ki sıralardan sivil toplum kuruşlarında yaptığımız görüşmelerden geliyoruz sıkıntı çok büyük. Toprak Mahsulleri tarafından alım başladığı zaman TMO ve özel siloların yüzde 70 oranında dolu olduğu görülüyor dolasıyla yüzde 30’luk bir Toprak Mahsullerinin depolama imkanı vardı bu ilk başta yaşanan çok büyük sıkıntıydı. Hasan yapıldıktan sonra bir randevu sistemi getirildi randevu sistemi ile şuanda verilen tarih aşağı yukarı Eylül ayı sonu gözüküyor. Ürününün hasatını yapmış tarlasında bekletiyor o ürünü nerede saklayacak, nasıl saklayacak, hangi şartlarda iklim koşullarına göre koruma yapabilecek bunların hiçbirisi belli değil. Çiftçi Eylül ayının sonuna kadar bekledi. Eylül ayının sonuna geldiğinde çiftçi 2 günlük, 3 günlük bile olsa randevu yerlerine geliyor bu randevu yerlerinde büyük bir kuyruk var bu kuyruklarda çok büyük sorunlar var ve burada Toprak Mahsulleri Ofisinin çalışanlarına bir şey demek istemiyorum bunlar önceden planlanması gereken şeylerdir. Bu beklemeler küçük küçük sıkıntılar da var. Bir çiftçimiz küçük bir nakliye aracı tutmuş günlüğü bin, 2 bin lira bu araç iki gün beklese 6-7 bin liraya çıkıyor. Eğer bu nakliye aracı büyükse bunlar 7-8 bin liraya çıkıyor. Çiftçi almadığı paradan ekstra para verecek buna benzer çok sıkıntı var. TMO var özel silolarda alım açısından hazırlanan yerler var insanlar bir yılın sonunda ki üretiminde ofise geldiklerinde de inanılmaz bir sıkıntı içerisindeler buda orada bir takım olayların çıkmasına da sebep oluyor. Asıl büyük bir sıkıntı var Orta Anadolu’da. Nevşehir, Çorum, Sivas, Yozgat, Kırşehir her tarafta büyük sıkıntı var. Bu sene yağışların bol olması dolayısıyla üründe pas hastalıkları gibi hastalıklar meydana geldi. Bu hastalıklar üründe protein eksikliklerini meydana getirdi. Ofis alım yaparken standart dışı olarak tarif ettiği nitelendirdiği almadığı bir çiftçinin ürünü var. Bu ürün meşale Yozgat’tan en doğru rakamlarla söylersek yüzde 30 -35 arası bu çok büyük bir oran. Şimdi çiftçi bu ürünü ne yapacak burada çok büyük bir sorun var. Kota ile ilgili sorunlar var belirli kotalar tespit edilmiş bu tespitlerin çoğu masa üstlerinde olduğu için bu senede verimde tonaj olarak artış olduğu için orada da 25 ton kotası var çiftçinin 35 ton getiriyor deniliyor ki 10 tonunu ayır ben bunu almam peki çiftçi ne yapacak kiminle bunu tekrar götürecek nereye koyacak. Bu sorunlara çözüm getirmemiz lazım. Standart dışı olan yüzde 30-35’lere gelen bu ürünlerin acilen çözüm üretmeleri lazım bizim çözüm önerilerimiz yeni bir kategori yaratılarak bu şekilde ki ürünlerin ofis tarafından alınması gerekir. Bu sıkıntıyı bu zararın tamamını çiftçilerin üzerine atmamak lazım. Eylül sonuna randevu verildi ödemeler bir ay ve bir aydan sonrasına yapılıyor. Eylül ayının sonu. Ödeme Ekim ayının sonuna veya Kasım ayının başına geliyor bu arada çiftçi ne yapacak, çiftçi nasıl yeni sezonun hazırlıklarını yapacak. Bizim çözüm önerimiz şudur. Çiftçiye avans verilebilir. Çiftçinin taksitleri ertelenebilir. Çiftçilik ver tarım bu son 20 yılda göz ardı edildi. Tarım sektörüne ciddi olarak bakılıp Türkiye’de ki tarım sektörünün sorunları bunların giderilmesi ama daha ötesinde nasıl politikalar izlenmeli konusunda maalesef ilgi hiçbir zaman yeterle olmadı. Köylü Milletin Efendisi idi ama şimdi efendimiz noktasından uzaklaştırıldı. Şuanda girdilerde çok büyük bir artış var. Çiftçi yeni ekim sezonuna giriyor. Burada da yen kolaylıkların, yeni desteklerin, desteklemelerin artışlarında, prim artışlarına acil çözüm yapılması lazım. Krediye ulaşımının çiftçinin çok büyük sorunları var bunun acilen çözülmesi lazım” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir