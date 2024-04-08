Çiftçiler sevinirken, tüketiciler üzüntüye boğulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın (TMO) yeni kararı doğrultusunda buğday, arpa ve mısır fiyatlarında artış yaşanacak.

Yayınlanan güncel fiyat listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Geçen yılın hasat döneminden sonra açıklanan fiyatlar çiftçilerin beklentilerini karşılayamamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler, ton başına ekmeklik buğdayda 9.250 TL, arpada da 7.500 TL elde etmişti. Ancak, buğdayın ellerinde kaldığını belirten çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu alamadıklarını ve tüccara daha düşük fiyattan satmak zorunda kaldıklarını ifade etmişti.

Bu gelişmelerin ardından Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TMO'nun buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarına zam yapacağını duyurdu. Nisan ayı için açıklanan fiyatlar şu şekilde:

Makarnalık buğday için tonda 300 TL,

Ekmeklik buğday için ton başına 250 TL,

Arpa ve mısır için ton başına 200 TL artış yapıldı.

Yıldırım ayrıca, yeni zamlı fiyatları da paylaşarak güncel fiyat listesini şu şekilde duyurdu: