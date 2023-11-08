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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki makamında düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM’deki makamında düzenlenen törenle mazbatasını CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın elinden aldı. Özel, görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirterek, “8 yıldır grup başkanvekili olarak partimi temsil ettim. Bu odada Cumhuriyet Halk Partisi’nin sekizinci genel başkanı olarak mazbatayı almak büyük bir onur. 8 yıl sonunda CHP Genel Başkanı olduysak, sizin aktardığınız haberler ve 81 ilde yaptığımız çalışmalar sayesinde oldu” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin "Dezenformasyon Yasası"nın iptali istemine ret kararı vermesini değerlendiren Özel, “Türkiye’de bundan sonra gazeteciler ve muhalefet için daha zor olacak. Ama buna yeltenmemelerini, gazetecilerin özgürlüklerine dokunmamayı tavsiye ederiz” dedi.