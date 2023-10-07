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MKYK listesinde yer alan Yozgatlı Cem Duran Uzun’un kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Uzun’un kim olduğunu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde:

Yozgat Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak Köyünde doğan Doç. Dr. Cem Duran Uzun, 1978 yılında doğdu. Ankara üniversitesi hukuk Fakültesi’nde lisans, kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Doktora tez çalışması adalet yayınevi tarafından “anayasa hukuku açısından siyasi partilerin finansmanı” başlığıyla yayınlandı.

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Seta Ankara bünyesinde yeni Anayasa, hükümet sistemleri, yargı ve insan hakları alanlarında çalışmalar yürütmektedir.