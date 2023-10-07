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Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı açıklandı. Açıklanan verilere göre Yozgat, Suriyeli sayısının nüfusa oranı ile 3’üncü sırada yer aldı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin illere göre dağılımı belirlendi. Açıklanan rakamlara göre Yozgat, komşu illerdeki Suriyeli sayılarının nüfusa oranına bakıldığında 3’üncü sırada yerini aldı.

Yozgat’ın komşu illerindeki Suriyeli sayılarının nüfusa oranını sıraladığımızda 1’inci sırayı Kayseri alırken 2’nci sırayı Nevşehir, 3’üncü sırayı ise Yozgat kaptı.

Yozgat’a komşu illerde Suriyeli sayısını sıraladığımızda da sonuç değişmedi. Açıklanan verilere Yozgat ve komşuları olarak baktığımızda; 1’inci sırayı Kayseri, 2’nci sırayı Nevşehir, 3’üncü sırayı ise yine Yozgat aldı.

İLLERDEKİ SURİYELİ SAYISI

Kayseri: 81 bin 838

Nevşehir: 12 bin 945

Yozgat: 5 bin 190

Sivas: 3 bin 269

Çorum: 3 bin 94

Kırıkkale: Bin 708

Kırşehir: Bin 659

Amasya: Bin 298

Tokat: Bin 137

SURİYELİ SAYILARININ NÜFUSA ORANI

Kayseri: 5,37

Nevşehir: 4,02

Yozgat: 1,23

Kırşehir: 0,67

Kırıkkale: 0,61

Çorum: 0,59

Sivas: 0,51

Amasya: 0,38

Tokat: 0,19

(Melike Aslı Arslan)