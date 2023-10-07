Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı açıklandı. Açıklanan verilere göre Yozgat, Suriyeli sayısının nüfusa oranı ile 3’üncü sırada yer aldı.
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin illere göre dağılımı belirlendi. Açıklanan rakamlara göre Yozgat, komşu illerdeki Suriyeli sayılarının nüfusa oranına bakıldığında 3’üncü sırada yerini aldı.
Yozgat’ın komşu illerindeki Suriyeli sayılarının nüfusa oranını sıraladığımızda 1’inci sırayı Kayseri alırken 2’nci sırayı Nevşehir, 3’üncü sırayı ise Yozgat kaptı.
Yozgat’a komşu illerde Suriyeli sayısını sıraladığımızda da sonuç değişmedi. Açıklanan verilere Yozgat ve komşuları olarak baktığımızda; 1’inci sırayı Kayseri, 2’nci sırayı Nevşehir, 3’üncü sırayı ise yine Yozgat aldı.
İLLERDEKİ SURİYELİ SAYISI
Kayseri: 81 bin 838
Nevşehir: 12 bin 945
Yozgat: 5 bin 190
Sivas: 3 bin 269
Çorum: 3 bin 94
Kırıkkale: Bin 708
Kırşehir: Bin 659
Amasya: Bin 298
Tokat: Bin 137
SURİYELİ SAYILARININ NÜFUSA ORANI
Kayseri: 5,37
Nevşehir: 4,02
Yozgat: 1,23
Kırşehir: 0,67
Kırıkkale: 0,61
Çorum: 0,59
Sivas: 0,51
Amasya: 0,38
Tokat: 0,19
(Melike Aslı Arslan)