Çekerek’te yolcu taşımacılığı yapan firmalar ve araç sürücüleri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvenli seyahat konusunda bilgilendirildi.



Son dönemlerde toplu taşıma araçla yolcu taşımacılığı yapan araçların kazalara karışmasının artmasıyla birlikte Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de harekete geçti. Yolcu taşımacılığı yapan araçlarda denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, aynı zamanda da araç şoförlerini, firma yetkililerini de bilgilendirdi.

Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekiplerince Çekerek’te faaliyet gösteren ve yolcu taşımacılığı yapan araç işletenlerine ve sürücülerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Ayrıca seferde olan bir firmaya ait otobüste emniyet kemeri kontrolü yapılarak yolculara emniyet kemeri kullanımı ve diğer konularda bilgiler verildi.