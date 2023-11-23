Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun Belediyesi ilçe merkezinden geçen bir zamanlar halkın sağlığını tehdit eden dere yataklarındaki ıslah çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi projesiyle, dere kenarlarını cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yeşilöz ve Yazlak Mahallelerini birleştiren Eğriöz Deresi yaya köprüsünün yapımına başlandığını söyledi.

Dere kenarında yapımı devam eden bisiklet yolunun yapımında hızla ilerlendiğini belirten Başka Ekinci, “Her çalışmamızı hayatınızı kolaylaştırmak ve konforunuzu artırmak üzere planlıyoruz. Bu kapsamda ilçemizin çehresini değiştirmek ve vatandaşlarımıza daha yaşanır bir Sorgun için tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bisiklet yolumuzun ve peyzaj çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte Sorgun’umuza güvenli, modern ve konforlu bir alan daha kazandırmış olacağız. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Rabbim çalışmalarımızı hayırlısıyla tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı da nasip etsin” dedi.

“YOLLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ”

Sorgun Belediyesi, ilçedeki trafik akışının güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde sağlanması ve olumsuzlukların en aza indirilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan ve hasar gören yollarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Saha denetimleri sırasında gördükleri aksaklıkları gideren ekipler, diğer yandan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ekinci, "Sorgun Belediyesi olarak il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Kentimizin ulaşım kalitesini arttıracak önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarımıza mesai mefhumu gözetmeden devam edeceğiz. İşimizle var olmaya, üretmeye, yarınlarımız için çalışmaya, azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Yapımını tamamladığımız yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.