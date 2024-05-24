Eskişehir’de son günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrasında Porsuk Çayı’nın rengi kahverengiye büründü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yaptığı uyarının ardından sağanak ve dolu yağışı kent genelinde etkili oldu. Eskişehir’in simgesi haline gelen ve kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, yoğun yağıştan dolayı kahverengiye büründü. Sakarya Nehri’nin bir kolu olan Porsuk Çayı’nin geçtiği bölgelerdeki toprak karışımı sebebi ile suyun renk değiştirdiğinin tahmin edildiği belirtildi.