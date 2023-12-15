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Çandır Kaymakamı Emre Can Türkmen, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti. Kaymakam Türkmen, pazar esnafı ile alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını dile getiren Türkmen, şunları kaydetti: “İlçemize atandıktan sonra esnafımızı, sokaktaki vatandaşımızı tek tek ziyaret ederek birebir tanışma fırsatını buluyorum. Kaymakamlık olarak devletin kapısı, vatandaşlarımıza her zaman açık olmuştur. Bizler sadece halkımıza hizmet etmek için atanmışız. Yaptığımız ziyaretlerimizde, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ulaşmaya çalışıyoruz."