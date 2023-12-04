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Çandır Kaymakamı Emre Can Aydın ve ilçede bulunan bütün kurum personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçede ikamet eden engelli vatandaşları hanelerinde ziyaret etti.

Hane sakini ile sohbet eden Kaymakam Aydın, ailelerin sağlık durumunu ve hatırını sorarak kendilerine sağlıklı günler diledi.

Aydın, “3 Aralık Dünya Engeliler Günü çeşitli farkındalıklarla gündeme gelmektedir, engellilerimizi bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Devlet olarak engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı her türlü katkı sağlanmaktadır" dedi.