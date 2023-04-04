Bir yandan deprem bölgesindeki çalışmaları takip eden Başkan Ömer Açıkel, diğer yandan ise Sarıkaya’daki çalışmaları inceliyor.

Başkan Açıkel, belediye ekipleri tarafından ilçede yapılmakta olan çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Belediye ekiplerince ilçede bulunan Hacı Hasan Bor Parkında yenilemeler yapılırken Gençlik Merkezi önünde ise meydan düzenlemesi yapıldığını söyleyen Açıkel, “Hacı Hasan Bor Parkı içinde yenileme çalışmasına başladık. Gençlik Merkezi önü meydan düzenlemesi işinde drenaj çalışmamıza da başladık. Belediye ekiplerimiz tarafından çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bende bizzat takip ediyorum. Her şey ilçemiz için” şeklinde konuştu. Haber Merkezi