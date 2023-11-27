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Doğum yapan annelere bazı avantajlar sağlanırken, özellikle memurların hakları kapsamında bu avantajlar öne çıkıyor. Ancak, özel sektör çalışanları için benzer haklar bulunmamaktadır. Yeni düzenleme ile birlikte doğum yapan annelere çocuğun ilkokula kadar olan süreçte yarı gün çalışma izni verilmesi, annelere önemli bir destek olacak.

Yarı zamanlı çalışma izni, yeni doğum yapmış ya da evlat edinmiş annelere çocukları 3 yaşını doldurana kadar haftalık çalışma sürelerinin bir kısmında ücretsiz izin kullanma imkanı sunuyor. Yasal bir hak olarak belirlenen yarı zamanlı çalışma süresi boyunca, annelere İŞKUR tarafından yarım çalışma ödeneği de verilmektedir.

Esnek çalışma modeli, çocuğun 3 yaşına kadar olan süreçte destek sağlamaktadır. Kamuda ücretsiz izin ile birlikte yarı zamanlı çalışma hakkı bulunsa da, bazı işverenler bu konuda direnç gösterebilmektedir. Ancak, geçtiğimiz hafta bir çalışan annenin doğum sonrasında yarı zamanlı izin talebinin iş mahkemesi tarafından kabul edilmesi, bu hakların kullanılabilirliğini gösteren olumlu bir örnek teşkil etti.

İş mahkemesine başvuran annenin eşit davranma ilkesine aykırı hareket edildiğini iddia etmesi üzerine, mahkeme annenin talebini haklı buldu ve iş yerinin yarı zamanlı çalışma hakkı tanıması zorunlu hale geldi. Bu davada alınan karar, yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmak isteyen anneler için bir öncü niteliğinde.

Öte yandan, AK Parti'nin 80 maddelik torba yasa çalışmaları devam ediyor. Aile Koruma Kalkanı programı kapsamında, kadınlara yönelik yeni desteklerin yer alması bekleniyor. Bu destekler arasında, annelere erken emeklilik imkanı ve yıpranma payı gibi düzenlemelerin de bulunacağı tahmin ediliyor. İş hayatına adapte olmayı kolaylaştıracak esnek çalışma saatleri ve modelleri gibi yeniliklerin de gündemde olduğu belirtiliyor. Annelerin iş hayatına daha rahat adapte olabilmeleri ve erken emekliliğe yönelik çeşitli formüllerin yeni torba yasada yer alması bekleniyor.