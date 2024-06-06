Tokat’ta bahçelerinde bulunan çalıları yakan ailenin kontrol edemediği alevler evlerine sıçradı. Büyüyen yangın sonrasında ev küle döndü.

Tokat il merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyıldız Beldesine bağlı Küçükyıldız Mahallesinde, bahçesinden bulunan çalıları yakmak isteyen yaşlı kadın, ateşi kontrol edemeyince alevler eve sıçradı. Durumun 112’ye bildirilmesi sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın sonrasında ev küle döndü.