Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Sarı-kırmızılıların son iki sezon üst üste yaşadığı şampiyonluklarda büyük rol oynayan Arjantinli golcünün geleceğiyle ilgili spekülasyonlar futbol camiasında tartışma konusu olmuştu.

Ajansspor'a yapılan açıklamada Nihat Kırmızı, Icardi'nin ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "İhtimal dahilinde değil. Adı üstünde iddia. Bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bunlar camianın kafasını karıştırmak için ortaya bilinçli iddialar" diye konuştu.

Kırmızı, konuşmasında Galatasaray'ın gücünü vurgulayarak, "Biz şampiyon ve en güçlü takımız. Görüyorsunuz rakibimiz bizi yakalamak için Mourinho'yu getirdi, çok çaba sarf ediyorlar. Ama biz çok daha güçlü olacağız. Icardi, Galatasaray'da çok mutlu gitmesi söz konusu değil. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur, kişilerin değil" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Galatasaray'da uzun süre görev yapan Erden Timur'un ayrılığına da değinen Kırmızı, Timur'un Galatasaraylılık ruhundan asla kopmayacağını belirterek, "Erden Timur çok başarılı oldu. Sevilen bir sima. Takdir hakkını kullandı. Kişisel olarak devam etmesini isterdim. Bizim en önemli eksiğimiz süreklilik. Erden Timur yöneticilikten ayrılmış olabilir, ama Galatasaraylılıktan asla ayrılmaz" dedi.

Son olarak, teknik ekip ve futbolcuların durumuyla ilgili bilgi veren Kırmızı, Okan Buruk ve Mertens'in yeni sözleşme konusunda anlaşıldığını belirterek, "Mertens'le 1 yıllık sözleşme yapıldı. Mertens bizim oyuncumuz. Zaniolo da Galatasaray'ın oyuncusu. Genç ve süper yetenek. Galatasaray'da da çok başarılı oldu. Okan Buruk, isterse bizde devam edecek. Teklifler elbette değerlendirilir. Ama bu konuda teknik direktörümüzün fikri çok önemli. Kerem Aktürkoğlu'nun kalmasını isterse Okan hoca elbette ki devam edecektir. Zaten bizim oyuncumuz" ifadelerini kullandı.