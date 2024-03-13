31 Mart seçimleriyle birlikte Türkiye'de dolar kurunun nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu haline geldi. Ekonomistlerin farklı görüşlerine rağmen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi, dolar kurunda seçim sonrası ve yıl sonuna kadar yaşanması muhtemel artışları tahmin ediyor.

DOLAR KURUNDA BEKLENTİLER

Önceki seçimlerde yaşanan kur artışlarının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, TCMB'nin anket sonuçlarına göre dolar kurunda yıl sonuna kadar kademeli bir yükseliş öngörülüyor. Ankete katılan 68 kuruluşun tahminlerine göre, dolar kuru 31 Aralık 2024'te 40.02 TL'ye ulaşacak. Bu tahmin, yılın geri kalan 9 ayında her ay ortalama 0.9 TL'lik bir artış öngörüsünü içermektedir.

ANKETE GÖRE SEÇİM SONRASI DURUM

Ankete katılanlar, seçim sonrası dolar kurunda ani bir yükseliş beklemezken, yükselişin yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde devam edeceği öngörülüyor. 2024 yılını 40 TL civarında tamamlaması beklenen dolar kurunun, seçim sonrasında istikrarlı bir seyir izlemesi öngörülüyor.

31 Mart seçimleri yaklaştıkça dolar kuruna ilişkin tahminler ve piyasalardaki hareketlilik dikkatle takip edilmeye devam edecek.