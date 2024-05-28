Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlenen U23 Güreş Avrupa Şampiyonası’nda farklı kategorilerde mücadele eden Kayseri Şeker Sporlu milliler Emre Mutlu ve Azat Sarıyar mücadele ettikleri sıkletlerde gümüş madalya kazanarak büyük başarıya imza attılar.

20-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleşen U23 Güreş Avrupa Şampiyonasına katılan, Kayseri Şeker Sporlu Emre Mutlu ve Azat Sarıyar, U23 Grekoromen Türkiye Milli Takımında derece elde ettiler.

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan, Şeker Spor Kulübü Başkanı Volkan Erişen, “Bizim diğer spor kulüplerinden farkımız birincisi yaş ortalamamız 20, çok genç bir takımız. İkinci olarak ise biz şampiyon almıyoruz, kendi alt yapımız var, şampiyon yetiştiriyoruz” dedi.

Spora ve sporcuya verdikleri önemi hemen her platformda dile getiren, Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şeker Spor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay ise, bu başarının başlangıç hedefi olduğunu dile getirerek duygularını şöyle ifade etti: “32 güreşçimiz ve 3 hocamız var ama önümüzdeki günlerde artacak ve takım halinde er meydanlarında mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk milli Takımı adına gerçekten gurur tablosu. 19 ve 20 Mayıs’ta Bakü’de yapılan şampiyona da 55 kilo da Emre Mutlu ve 67 kiloda Azat Sarıyar finale kaldı ve finale kalan 3 sporcudan 2‘si yine bizdendi diyerek haklı gururunu belirtti.

Başkan Hüseyin Akay sporcuları tek tek tebrik edip sonuçlardan duyduğu mutluluğu ifade edip,

U20 U23 Grekoromen Türkiye Milli Takımda derece elde eden sporcuları tek tek sıraladı:

2023 Romanya’da Abdullah Toprak U23 Grekoromen Türkiye Milli takımda Avrupa 3. Bronz madalya aldı.

2022 Macaristan’da Emre Mutlu Büyükler Grekoromen Türkiye Milli takımda Avrupa 3. Bronz madalya aldı.

2023 İspanya’da Azat Sarıyar U20 Grekoromen Türkiye Milli takımda Avrupa Şampiyonu, altın madalya aldı.

2023 Ürdün’de yine Azat Sarıyar U20 Grekoromen Türkiye Milli takımda Dünya 3. bronz madalya aldı.

2023 İspanya’da Kemal Sevgili U20 Grekoromen Türkiye Milli takımda Avrupa 3. Bronz madalya aldı” şeklinde konuştu.

Madalya töreninin sonunda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür İsmail Gedik ve diğer katılımcılar ile sporculara çiçek ve ödüller takdim edilip, hatıra fotoğrafı çektirildi.