Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, emeklilerin maaşları ve sosyal güvenlik hakları konusundaki haksızlıkları gidermek için partinin yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Son dönemlerde Meclis’te reddedilen önerilere de dikkat çeken Aydoğmuş, partisinin emeklilerin hakları için kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade etti.

“MECLİS'TE REDDEDİLEN ÖNERİLER”

Başkan Aydoğmuş, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in emeklilerin maaşları arasındaki farklılıkların araştırılması amacıyla Meclis’e sunduğu önerinin, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilmediğini kaydetti. "Hak yerini bulana kadar onlar köşe bucak kaçacak, biz kovalayacağız" diyen Aydoğmuş, emeklilerin haklarının ve sosyal güvenlik kapsamındaki aylıklarının güncellenmesindeki eşitsizliklerin giderilmesi için mücadele vereceklerini vurguladı.

“EMEKLİLERİMİZİN HAKLARI İÇİN MÜCADELE”

Gelecek-Saadet Grubu olarak, TBMM’ye sundukları Meclis araştırma talebinin de akşam yapılan oylamada AK Parti - MHP oylarıyla reddedildiğine işaret eden Aydoğmuş, bu durumun adalet anlayışını sorgulattığını belirtti.

“HUKUK VE MİLLET MENFAATİNE SAYGI ÇAĞRISI”

Aydoğmuş, “TBMM’de millet menfaatine verdiğimiz tüm kanun teklifleri ve soru önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedilmekte. Her şeyi reddeden AKP ve MHP milletvekilleri ya okumayı bilmiyor, ya okuduğunu anlamıyor ya da gerçekten millet düşmanıdır” şeklinde sert eleştirilerde bulundu. Aydoğmuş, bu tavırların halk üzerindeki etkisinin son derece olumsuz olduğunu ifade ederek, milletin menfaatine ne varsa reddedenlerin, bir gün yaptıklarının hesabını vereceğini belirtti.

Aydoğmuş, "Paraya, makama ve şatafata dalanların, Allah bir gün sizden bu haksızlıkların hesabını sorar" diyerek, Gelecek Partisi’nin adalet mücadelesinin devam edeceğini sözlerine ekledi.