Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3’üncü Liginde mücadele edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor’un yeni başkanını seçmek için genel kongresi düzenlendi. Kongre de tek liste adayı olan İş İnsanı Bahadır Yılmaz, Yozgat Belediyesi Bozokspor başkanlığına seçildi.

Kongreye Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Genel kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kongrenin divan başkanlığını Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç yaptı.

“YOZGAT İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDULAR”

Seçim öncesi bir açıklama yapan eski Yozgat Belediyesi Bozokspor Başkanı Celal Köse, “Bundan sonra ki süreçte üçüncü lige çıktık. ‘Siyaset malzemesi olmasın’ dedik daha önce bir açıklama yaptık bu konu ile alakalı. Güzel bir oluşum oluşsun, siyasete deşifre olmamış yani rakip olmamış, birbirini kırmayan siyaset üstü olsun istedik. Elini taşın altına koyacak arkadaşlar arıyoruz dedik. İş İnsanı Bahadır Yılmaz ve ekibi ‘Bu işi biz yapacağız’ dediler. Milletvekillerimizin, Vali Beyin, Belediye Başkanımızın, Sivil Toplum Örgütlerin desteğini aldı inşallah bundan sonraki süreçte de önceki kurarken göstermiş olduğumuz hedef aslında ikinci ligdi. Yozgat’ın hakkı en az ikinci lig olması lazım. Bundan sonra ki hedefimizde yeni yönetimle birlikte ikinci lige gümbür gümbür gelmek istiyoruz. Bizimle birlikte görev yapan yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarımızdan, Milletvekillerimizden, Valimizde, Belediye Başkanımızdan, Sivil Toplum Örgütlerimizden Allah razı olsun ama en büyük teşekkürü Yozgat Belediyesi Bozokspor’un arkasında zımba gibi duran taraftarlarımıza çok büyük teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek İş İnsanı Bahadır Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine de önümüzde ki süreçte başarılar diliyorum inşallah onlarda sımsıkı kuvvetlice bütün haklımızın da desteğini alarak inşallah takımımızı da ikinci lige yükseltirler” diye konuştu.

“HİÇ KİMSE BİR TARAF OLMAMALI”

Yozgat Belediyesi Bozokspor Başkanı İş İnsanı Bahadır Yılmaz ise “Eski başkanımızdan güzel bir takım aldık. Borcunu harcını tam kontrol etmesek de her hangi bir sorun olmadığını bize söylendi ve sıkıntı çıkmayacağı söylendi. Bizlere destek açıklamalarını yaptılar. Ben bu yola bizi teşvik eden Kazım Emiroğlu Şimşek ile konuşarak çıktım. Bundan sonra ki süreçte de genç bir kadro kurduk. Yozgat’ın iş insanlarından oluşan bir yönetim. İnşallah ilimizin bütün siyasi görüşlerden ayırarak zıtlaşmadan birleştiren güç olur Yozgat Bozoksporumuz. İnşallah başarılı oluruz. Celal Köse başkanımız hedef ikinci lig dedi ama ben bu sene çıtayı yüksek tutmuyorum şuan ki amacımız takımı üçüncü ligde tutmak, üçüncü ligden tutmayla beraber takıma kalıcı gelirler elde etmek. Tesislerini güzelleştirmek istiyoruz. Tesislerimizi kontrol edeceğiz. İlimiz ve hepimiz için hayırlı olur. Bizim sizlerden tek bir isteğimiz var hiç kimse bir taraf olmadan Yozgat Bozokspor üzerinden birleşmesi. Ancak biz böyle başarılı olabiliriz inşallah da sizlerin yardımıyla bizlerin emeğiyle takımımızı bir yere getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

BOZOKSPOR’UN YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübünün yeni yönetimi şu şekilde:

Yönetim kurulu asil üyeler: Bahadır Yılmaz, Alparslan Akyüz, Rifat Tarikci, Sinan Çelik, Ahmet Akgün, Mümin Delibaşı, Şenol Ayaroğlu.

Yönetim kurulu yedek üyeler: Kenan Karaboğa, Mustafa Babayiğit, Mazhar Otan, Ömer Faruk Tokat, Özcan Babayiğit, Bekir Şengül, Mehmet Öğün Geyik.

Denetim kurulu asil üyeler: Mustafa Tibukoğlu, Serkan Eroğlu, Ebubekir Üstüntaş.

Denetim kurulu yedek üyeler: Ahmet Muş, Mustafa Cırık, Övünç Şimşek.

Disiplin kurulu asil üyeler: Ali Günaydın, Alper Bozkurt, Tekin Taştekin.

Disiplin kurulu yedek üyeler: Ünal Boyraz, İlker Yayla ve Övünç Şimşek”