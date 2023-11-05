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Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın geliştirip uygulamaya koyduğu, toplumun farklı kesimlerinden ilgi gören ve gönüllü olarak yürütülen “Köyde Okuma Etkinlikleri” programının 63’üncüsü Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Yünören Köyü’ndeki okulda ve 64’üncüsü Akmescit Kasabası’ndaki okullarda 03 Kasım 2023 Cuma günü gerçekleştirildi.

"Yünören'den de Mimar Sinan çıkabilir", "Akmescit'ten de Aziz Sancar çıkabilir", "Ben de yaparım", "Bilim Söyleşileri" ve "Gençlik Söyleşileri” başlıkları etrafında bilimin, bilimsel çalışmanın, bilim insanlarının çalışma biçimlerinin, deney, gözlem ve araştırma yollarının, akademik hayatın, kariyer basamaklarının, geleceği planlama ve hedef odaklı çalışma biçimlerinin, nitelikli eğitim almada bireysel çabanın önemi ve teknikleri ile ilgili bilgiler verildi.

Bu yörenin öncü insanlarından Mimar Sinan’ın, ayrıca Türkiye olarak gurur duyduğumuz öncü bilim insanı Aziz Sancar’ın ve bunların dışında insanlık tarihinde yaptıklarıyla bilim tarihinde iz bırakmış örnek insanların hayatlarından, çalışmalarından örnekler paylaşıldı ve günümüzde yapılması gerekenler konusunda düşünülmesi gereken noktalardan bahsedilerek, motivasyon artırıcı ve yol gösterici bilgiler aktarıldı.

HERBİRİ BİR “ÖZEL OKUL”, HERBİRİ BİR “KÖY KOLEJİ”

Öğrenci sayılarının azlığı, yeni öğretmen profillerinin çeşitliliği, bilgi kaynaklarına ulaşmadaki yeni alternatifler, doğal çevre içerisinde olmanın sağladığı avantajlı yanlar ve sağlıklı yaşam koşulları gibi boyutlarıyla pek çok avantajlı yanlara vurgu yaparak her birsinin adeta özel “butik okul” görünümünde olduğunu dikkatlere sunan ve Anadolu’nun pek çok kırsal kesimindeki köy ve kasaba okullarını “Köy Koleji” olarak niteleyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gittikleri okullarda harika öğrencilerle karşılaştıklarını ifade etti. Gönüllülerin desteğiyle temin ettiği, eğitim öğretimi destekleyici ufak bazı materyalleri de günün hatırası olarak götürmeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, çocukların hem erken yaşta hem daha sonraki dönemlerde; eğitim – öğretim süreçlerinin her kademesinde olumlu yönde uğraşı alanlarına yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve TÜBİTAK destek programları ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen proje yarışmalarına öğrencilerin aktif katılımının sağlanmasının önemli olduğuna değindi.

HUZUR VEREN BİR ETKİNLİK

Gidilen köy ve kasabada öğrencilerle çok tatlı bir gün yaşadığına değinen Doç. Dr. Sedat Per, “Öğrenci arkadaşlara, öğrenci olmanın getirdiği sorumlulukları yerine getirdikleri takdirde, yaşadıkları yerlerin avantajlı yanlarının farkında olup iyi değerlendirdiklerinde ve hatta dezavantajlı yanları da avantaja çevirerek hayallerinin peşine düştüklerinde harika başarıları elde edebileceklerini, hem kendi hayatımızdan ve hem de Aziz Sancar gibi çok dezavantajlı koşullardan başarıya ulaşabilmiş bilim insanlarından örnekler vererek anlatmaya çalıştım” dedi ve öğrencilerin ilgiyle kendisini dinlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek huzur verici bir gün yaşadığını sözlerine ekledi.

DENEYLER HAYRETLERİNİ ARTIRIYOR

Etkinlikte temel bilimler ve uygulamalı bilimlerle ilişkili deneysel aktiviteler yanı sıra göster deneyleri de yaptıran Dr. Lütfiye Aydın, “İlkokul ve ortaokuldaki çocukların deneyler için sevinçlerini ifade edip teşekkür edişleri ve bizlerden günün anısına imza almaları beni duygulandırdı. Onların hallerini görmek günün tüm yorgunluğunu üzerimden aldı. Lise öğrencilerinin ‘makeymakey’ etkinlikleriyle iletkenliklerini test etmesi, ‘pastor pipetiyle’ kimya deneyleri yapması, ‘M bot ile robot’ yarışmalarından keyif alışları gözlerinden okunuyordu” dedi ve gösteri deneylerinde öğrencilerin kendilerinin aktif katılımlarıyla ayrıca mutlu olduklarını vurguladı, kendisine böyle bir etkinlikte yer verilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

KÖYDE ROBOTLARI GÖRDÜLER

Deney ve robotlarla ilgili bazı uygulamaları okullarda öğrencilerin ilgisine sunan ve çocukların sorularına cevaplar veren Emre Karakebap, “Daha önceleri de farklı öğrenci gruplarıyla bir araya geldiğim çalışmalar oldu. Köy okulundaki öğrenciler daha meraklı ve istekli oluyorlar. Bu etkinlikte de bunu fark ettim. Öğrenciler etkinlikten keyif aldılar. Özellikle ilkokul öğrencileri pipetten roket etkinliğinde çok eğlendiler. Yaş gruplarına göre farklı etkinlikler yaptık. Gösteri deneyleri ile de bütün yaş gruplarına hitap edildi. Bence bu tarz etkinlikler daha sık yapılırsa, bilimin eğlenceli yönleri de öğrencilere gösterilirse, öğrencileri bilime yönlendirmek ve onlarda istek uyandırmak için daha etkili bir yol izlenmiş olabilir.” dedi ve hem organizasyon için memnuniyetini hem de böylesi güzel bir etkinlikte kendisine de yer verilmiş olmasından onur duyduğunu belirtti.

BİLİM MERKEZLERİ DE TANITILDI

Etkinlikte yer almalının kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Şenay Kırkar, “Köyde Okuma Etkinlikleri adı altında Prof. Dr. Mustafa Boyükata hocamızın başlattığı programa yapılan davet üzerine destek amaçlı katıldığımız bugünkü faaliyetler kapsamında gittiğimiz okullarda etkileşimli bir gün geçirdik. Kırsalda okuyan öğrencilerimize okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan, Kayseri Bilim Merkezini sanal tur ile tanıtarak Bilim ve Teknolojiye yönelik merak uyandırmak ve farkındalık kazandırmak istedim. Öğrencilerin diğer eğitmenlerimiz ile yaptığı atölye çalışmalarından etkilendiklerini ve sunumlarımızdan mutlu olduklarını gözlemledim.” dedi ve kendilerini dinleyen öğrencilerin Bilim Merkezini görmek istediklerini ifade ettiklerini belirtti. Böylesi etkinliklere her zaman destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Gidilen okulların yöneticiler ziyaretlerin kendileri, okulları ve öğrencileri açısından çok değerli olduğuna vurgu yaptılar.

Yünören Şehit Jnd. Onb. Ramazan Koca İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Aykut Şahin, “Öğrencilerimiz okulumuzda ilk kez akademisyen gördüler. Onlar için eğlenceli bir sohbet oldu. Akademisyenler ayrıldıktan sonra dahi sınıflarda çocukların hâlâ kitaplarıyla alakalı birbirlerine sorular sorduklarını gördüm. Bu da bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimize yaşatmış oldukları bu deneyimden dolayı konuklar çok teşekkür ederim.” dedi. Akmescit - Şehit Jan. Onb. Abdi Altemel Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mevlüt Kutlu, “Bizler için ve öğrencilerimiz için akademisyenlerin ve etkinlik ekibinde yer alan arkadaşların fedakârlığı için teşekkür ederim. ‘Bilim Şenliği’ havasında geçen aktivitelerde Fizik ve Kimya alanında yapılan deney ve robot etkinlikleri ile alanında uzman kadronun öğrencilerimizle sohbet etmesi ve onların doğru yönlendirilmeleriyle ilgili güzel ve verimli etkinlikler oldu.” dedi ve sevindirici bir gün yaşandığına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Akmescit Garip Altemel İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Eyyüp Bozbay, “Verimli, güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz çok mutlu oldular. Böylesi faaliyetlerin devam etmesi için yine bekleriz.” dedi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, “Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz yapılan etkinliklerden dolayı çok mutlu oldular. Öğrencilerin gözlerinde de o heyecanı, coşkuyu ve ışıltıyı gördüm.” dedi ve hiçbir karşılık beklemeksizin davetlerine olumlu karşılık vererek kendileri için zaman ayıran akademisyenler ve Bilim Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.