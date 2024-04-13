Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiş kesmemek için paranın IBAN'a atılmasını talep eden mükelleflerle ilgili yeni bir adım atıyor. Son dönemde yaygınlaşan bu yönteme başvuranları tespit edip para cezasıyla karşılaştırmayı planlıyorlar.

Çeşitli sektörlerde, özellikle küçük esnafın yanı sıra diğer işletmeler, müşterilerinden ödemeleri IBAN üzerinden yapmalarını istiyor. Ancak bu yöntem, vergi kaçağına ve kaybına yol açabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu duruma müdahale etmeye kararlı.

Hürriyet'in haberine göre, vergi müfettişleri, banka hesaplarını inceleyerek farklı kişilerden gelen havaleleri takip edecek ve bu yöntemi kullananlara cezai işlem uygulayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi kaçağına ve haksız rekabete yol açanları izlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.