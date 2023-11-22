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Yeşilay’ın, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirdiği, çocukların ve gençlerin bağımlılık konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlayan “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması”nın 12’ncisi için başvurular başladı. Yozgat dahil 81 ilde yer alan T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise kademelerinde eğitim veren tüm okul öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 16 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirmek; alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmak, yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini artırmak, yeteneklerini teşvik etmek amacıyla; görsel ve edebi olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışma sonucunda toplam 2 milyon 790 bin lira para ödülü dağıtılacak.

“Bağımlılık” konulu yarışmaya görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı alanlarından sadece biriyle katılım sağlanabilecek.

Tüm başvuruların snsg.yesilay.org.tr üzerinden yapılacağı yarışma ile ilgili ilk değerlendirme okullarda kurulan komisyon tarafından gerçekleştirilerek okul birincileri seçilecek. İkinci değerlendirme; ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyon tarafından yapılarak ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görsel ve edebi kategorilerde ilçe birincileri belirlenecek. İl millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılacak üçüncü değerlendirme sonucunda ise il birincileri seçilerek Yeşilay Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine sunulacak. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde toplam 486 il birincisi seçilecek.

Dördüncü ve son değerlendirme; Yeşilay Genel Merkezi’nde; Yeşilay ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından yapılacak. Kademe ile kategorilere göre ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler 22 - 26 Nisan 2024 tarihleri arasında belirlenecek. Yarışmanın sonuçları 24 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak.

Yarışma sonucunda il birincileri 5 bin lira para ödülü kazanırken; ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 25 bin lira; ikinci olan katılımcılara 20 bin lira; üçüncü olan katılımcılara ise 15 bin lira ödül verilecek.