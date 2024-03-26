Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, son açıklamasında altın için yeni bir zirve tahmini verdi. Özellikle geçtiğimiz hafta Fed'den gelen olumlu sinyallerin ardından altın fiyatları ivme kazandı ve yatırımcıların yüzünü güldürmeye başladı. Şirin Sarı, teknik seviyeleri analiz ederek altın yatırımcılarının merakla beklediği yeni zirve tahminini açıkladı.

ALTIN İÇİN 3 BİN LİRA HEDEFİ

Merkez Bankası'nın faizleri 500 baz puan artırmasının ardından Dolar/TL'de yaşanan geri çekilmenin gram altın fiyatlarına da yansıdığını belirten Şirin Sarı, ons altının da 2 bin 222 dolardan geri çekildiğini dile getirdi.

Şirin Sarı, ons altının 2 bin 140 doların üzerinde seyretmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Haziran ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının güçlü olduğunu ve yatırımcıların bu durumu göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Kısa vadeli olarak ons altının 2 bin 70 dolar ile 2 bin 200 dolar arasında hareket edebileceğini ifade eden Sarı, Fed'in faiz indirimi sonrasında 2 bin 200 dolar seviyesinin aşılacağını öngördü. Gram altının 2 bin 500 TL seviyesini görmesinin ardından ise 3 bin TL seviyesine ulaşabileceğini belirtti.