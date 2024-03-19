Kredi kartı kullanan herkesi yakından ilgilendiren bir konu! Her geçen gün artan kredi kartı kullanımıyla birlikte, birçok kişi kredi kartı kullanımındaki hatalar nedeniyle daha fazla faiz ödemek zorunda kalıyor. İşte kredi kartı kullanımında yapılan en büyük hatalar ve çözüm yolları:

Ülkemizde yaklaşık 400 milyon kart bulunmakta ve bunların yaklaşık 120 milyonu kredi kartlarından oluşuyor. Fakat bilinçli kullanılmadığında, kredi kartları büyük bir tehlikeye dönüşebiliyor. Bu nedenle, kredi kartları için yeni tedbirler gündeme gelmekte.

HANGİ HATALARI YAPIYORUZ?

Türkiye'de yaşayan nüfusun kredi kartı kullanabilecek yaşta olanlarının her birinin cebinde ortalama üç kredi kartı bulunuyor. Ancak bu durumun kötü bir şey olup olmadığına dair net bir fikir oluşmamış durumda. Bilinçli kullanıldığında, kredi kartları kayıtlı ekonominin önemli bir parçası haline gelir. Ancak, kredi kartlarını 'bedava alışveriş aracı' olarak görmeye devam ettiğimizde, yanlış alışveriş alışkanlıklarına sık sık kapılıyoruz.

KREDİ KARTI KULLANIMININ KÂBUS OLMASINI ENGELLEMEK

Bilinç ve finansal okuryazarlık önemli bir rol oynar. Ancak, genellikle bilinçli kullanma alışkanlığına sahip değiliz. Kredi kartını bir ödeme aracı olarak değil, bedava alışveriş aracı olarak görme eğilimindeyiz. Bu alışveriş alışkanlığı, aslında gelecek ayki maaşımızdan harcadığımızı unuttuğumuz anlamına gelir. Ancak, bu durumu önlemek mümkündür.

NASIL DURDURABİLİRİZ?

Kredi kartı harcamalarımızı gelirimizi göz önünde bulundurarak sınırlamalıyız. "Ödeyebileceğin kadar harca, harcadığının tamamını öde" prensibini benimsemeliyiz. Eğer sınırlarımızı belirlersek, israftan kaçınabiliriz.

YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Kredi kartından nakit avans faizleri, kredi faizlerine eşit hale getirilerek, nakit çekimlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Gelecekte, kart limitlerinin belirli bir gelir seviyesini aşmaması ve taksit seçeneklerinin kısıtlanması da tartışma konusu.

TÜRK TİPİ ÖDEME

Türkiye'de özgün bir ödeme sistemi bulunmaktadır. Nakit çekimle borç döndürme alışkanlığı artık yaygın değil. Ancak, bu durum, bazılarının kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanmasına neden olabilir.

EN SIK YAPILAN HATALAR

Gelirin üzerinde kart limitlerini kabul etmek, bankaların erteleme ve taksit kampanyalarına katılmak, karttan nakit çekmek, sadece asgari tutarı ödemek, idari takipteyken bankadan kaçmak ve ekstreyi incelememek gibi hatalar en sık yapılanlar arasında yer alıyor.