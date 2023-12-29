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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından büyükbaş damızlık hayvancılık işletmelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve işletmeler için ana gelir kaynaklarından olan yeni doğan buzağıların ölümlerini önlemek için il genelinde "Korunan Buzağılar ile Verimli İşletmeler" projesi hayata geçirildi. Proje ile Çankırı’da hayvan yetiştiricilerine sosyoekonomik olarak katkılar sağlanması ve refah seviyesinin arttırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde doğumuna 5-7 hafta kalan gebe ineklere 21 gün arayla 2 doz olmak üzere "Rota", "Corona" "E.coli" enfeksiyonlarından koruma amaçlı aşılama uygulaması yapılarak, buzağıları göbek enfeksiyonlarından korumak amacıyla antiseptik dağıtımı yapılıyor.

Projede, ilk olarak Yukarıpelitözü köyünde bulunan Şahin Çilali’ye ait işletmede yapılan aşılama uygulamasına katılan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, proje ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün’den bilgi aldı.