Ülke genelindeki çalışanlar tarafından yakından takip edilen yeni emeklilik sistemi, detayları netleşmeye başladı. Özellikle yüz binlerce kişi için erken emeklilik fırsatı doğacak. Geçtiğimiz yıl hükümet tarafından duyurulan esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi büyük bir merakla bekleniyor.

Milyonlarca kişi, esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik düzenlemelerinin sonuçlarını merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl hükümet tarafından duyurulan bu iki önemli düzenleme, reform niteliği taşıyor. Esnaflar için 9 bin gün olan prim süresi 7 bin 200 güne düşürülecek, ev hanımlarına emeklilik imkânı tanınacak ve primlerin bir kısmı devlet tarafından ödenecek.

Ancak, bu reformun detayları da merak konusu. Hangi esnaflar erken emeklilikten yararlanacak? İşçi çalıştırma şartı var mı? Ev hanımlarının emeklilik için ödeyeceği sigorta primi ne kadar olacak? Devlet desteği ne ölçüde olacak? Tüm bu sorular, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz tarafından açıklığa kavuşturuldu.

Yılmaz'ın ifadelerine göre, bu konuda hükümetin seçim beyannamesi, Orta Vadeli Program (OVP), Çalışma Bakanlığı’nın stratejik programı ve hükümet yetkililerinin açıklamaları dikkate alınmalı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son açıklamalarında sürecin başladığını belirtmiş ve ev kadınlarına yönelik prim desteği kapsamında çalışmaların başlatıldığını vurgulamıştı.

Ancak, bu düzenlemelerin zaman alacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Henüz netlik kazanmamış olsa da, önümüzdeki yıl sonuna kadar sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Sosyal güvenlik alanındaki reformlar sürekli olarak devam ediyor ve önemli değişiklikler beraberinde getirebilir.

Emeklilik için işe giriş tarihinin önemli olduğu unutulmamalıdır. Esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik için ortak bir nokta, Bağkur yani 4/b statüsünün olmasıdır. Ancak, yaş ve prim günü şartları değişkenlik gösterebilir.

Esnafa erken emeklilik düzenlemesi, 60 ay yani 5 yıla tekabül etmektedir ve hem prim ödemelerini hem de emekli maaşını etkileyecektir. Bu düzenlemenin yasal süreç içerisinde netleşmesi beklenmektedir.

Kimlerin erken emeklilikten yararlanacağı konusu ise kesinlik kazanmamıştır. Ancak, küçük esnaflar ve belirli işçi sayısının altında çalıştıran işverenlerin bu kapsama dahil olacağı söylenmektedir.

Ev hanımlarına devlet desteği ise asgari brüt ücretin %32'si kadar prim ödenmesini içerirken, Hazine tarafından da belli bir miktar desteğin sağlanması beklenmektedir.

Emeklilikte yaş esnetilmesi konusunda ise çocuk sayısına bağlı olarak esneme yapılması tahmin edilmektedir. Bu, özellikle memurlar ve özel sektör çalışanları için önemli bir avantaj olabilir.