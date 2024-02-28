Yozgat'ta otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darbederek zorla 1 milyon liralık senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Sorgun ilçesinde şüpheli F.Y, otomobilinin arızalandığı bahanesiyle telefonla aradığı Y.B'yi (35) evine çağırdı.

Eve giden Y.B, F.Y. ile M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darbedildi, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı.

Evden ayrılıp kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınan Y.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, kiraladıkları araçla kaçan zanlıları Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili açıklama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Şüpheli F.Y. isimli şahsın darp edilen Y.B. isimli şahsı arayarak aracının bozulduğunu, kendisine yardım etmesi için x köyüne çağırdığını, şahsın yardıma gittiğini yardım sonrası F.Y. isimli şüpheli şahsın evinde M.E ve İ.T. isimli şahıslarla birlikte kendisini silahla tehdit ederek zorla banka hesaplarına para aktardıklarını, darp ettikleri ve zorla senet imzalattıkları yönünde şikâyetçi olmuştur. Darp edilen Y.B. isimli şahıs hastanede tedavi altına alınmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde yapılan teknik takip ve operasyon neticesinde; F.Y., M.E ve İ.T. isimli şüpheli şahıslar Çorum’un Alaca ilçesinde kiralamış oldukları araçla kaçarken yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların üzerinde; 2 adet 1 milyon liralık senet,1 adet 9 mili metre tabanca,4 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak asayişin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliği için azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, M.E. ve İ.T. tutuklandı.