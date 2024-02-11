Yozgat Belediyesi Bozokspor takım otobüsüne saldırı düzenlendi.

Rüstempaşaspor maçı öncesi Bozokspor oyuncularının kaldığı otel önünde takım otobüsüne bilinmeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan bu menfur saldırı ne dostluk nede kardeşliğe yakışmadı. Biz kenetlendikçe büyüyen ve emin adımlarla yoluna devam eden büyük bir camiayız. Bu saldırılar bizi yolumuzdan döndürmez. Daha hırsla ve daha büyük azimle şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Takım otobüsümüze yapılan saldırı ile alakalı güvenlik güçlerimizce araştırmalar başlatılmış olup, yapılan bu çirkin saldırının sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz. Yolun sonu şampiyonluk” ifadelerine yer verildi.