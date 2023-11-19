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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11'inci grupta mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor, sahasında konuk ettiği Murat 2020 Genç Spor Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.



Yozgat Belediyesi Bozokspor, Bingöl Temsilcisi Murat 2020 Genç Spor Kulübü’nü konuk etti.

Kırmızı siyahlılar alt sıralara demir atan rakibine karşı üstün futbol sergiledi. Rakibin katı savunmasına karşı kanat ataklarıyla karşılık veren kırmızı siyahlı ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı korner atışını Yahya Kemal Baki kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Reha Kurt'un kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.

17’nci dakikada Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Ekrem Sütçü topu Ahmet Üner ile buluşturdu. Ahmet Üner müsait durumda topu ağlar yerine auta göndererek takımının mutlak gol şansını kaçırdı.

29’uncu dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Ekrem Sütçü’nün ceza sahasına gönderdiği topa Yahya Kemal Baki dokunamayınca kırmızı siyahlı ekip mutlak bir golden daha oldu.



33’üncü dakikada gelişen Yozgat Belediyesi Bozokspor atağında Emin Altunay’un ortasında topa iyi yükselen Umut Koray Öz’ün kafa şutu yandan az farkla auta çıktı.

45+2’nci dakikada Yahya Kemal Baki’nin pasında topla buluşan Reha Kurt yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlar ile buluşturdu. 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Yozgat Belediyesi Bozokspor’un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oyununu devam ettiren Yozgat Belediyesi Bozokspor, skor avantajı ile kontrollü oyunu tercih etti.



51’inci dakikada ceza alanı içerisinde topla buluşan Reha Kurt’un vuruşu üstten auta çıktı.

82’nci dakikada Murat 2020 Genç Spor Kulübü ceza alanı içerisinde oluşan karambole topla buluşan Reha Kurt’un sert şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

86’ncı dakika sol kanattan gelişen atakta ceza alanı içerisine yapılan ortaya iyi yükselen Reha Kurt’un kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Kalan dakikalarda skoru değiştirecek gol olmayınca Yozgat Belediyesi Bozokspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.