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Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2023-2024 güz dönemi tek ders sınavı başvuruları hakkında bir duyuru yayınlandı.

Güz dönemi tek ders sınavı son başvuru tarihinin 26 Ocak 2024 saat 23:59 olarak belirlenirken, sınav tarihi ise 01 Şubat 2024-02 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Tek ders sınavına girmek için gereken şartlar, Mezun aşamasına gelmiş ve en fazla 1 dersten başarısız olmak. Tek ders sınavına; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten başarısız olan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde GANO’su 2,00’nin altında olan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GANO’sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği son yarıyıl öğrencileri girebilir. Öğrenci, daha önce almadığı veya devam şartını sağlamadığı dersin tek ders sınavına giremez" denildi.

Yapılan açıklamanın devamında, "Başvurunuz bölümünüz tarafından incelenecek olup, tek ders sınavına girebileceğiniz Bölümünüz tarafından kesinleştirildikten sonra başvuru sahibi sınava girmeye hak kazanır. Yukarıdaki şartları sağlayan öğrencilerimiz 26 Ocak 2024 23:59 tarihine kadar aşağıda bulunan başvuru linkine tıklayarak öğrenci mail adresi ile oturum açarak (Öğ[email protected]) başvurularını yapabilirler. Kişisel mail adresleri ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvurusu dijital ortamda alınan öğrencilerimizden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Başvurusunu zamanında yapmayan öğrencilerimiz tek ders sınavına giremeyecektir. Sınav programları başvuru alım tarihleri bittikten sonra fakültemiz web sayfasından ilan edilecektir. Dijital ortamda başvuru formunu gönderen öğrencilerimizin işlemleri başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.