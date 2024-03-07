Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde iyileştirmeler kapsamında iç paydaş toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya, Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanları, Değişim Ekibi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kenevir Araştırma Enstitüsü, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Enstitüsü temsilcileri, Öğrenci İşlerinden Sorumlu İdari Personel ve öğrenciler katıldı.

Ziraat Fakültesinden yapılan açıklamada, “Toplantı kapsamında müfredatları ve öğrenme çıktıları gözden geçirilip katılımcıların katkıları dikkate alınarak iyileştirilme yapılacak” ifadelerine yer verildi.