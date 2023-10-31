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Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şemsinnur Göçer yaptı. Doç. Dr. Göçer konuşmasında: “Bu mesleği seçerek hem kendiniz hem de toplum için çok değerli bir karar vermiş oldunuz. Mesleğinizin gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle insanların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışacak, onlara umut verecek ve onlara destek olacaksınız. Bugün giyeceğiniz önlükler sizlere verilen onur, güven ve sorumluluktur. Bu sorumlulukları yerine getirirken daima etik ilkeleri benimsemeli ve bilimin ışığında ilerlemelisiniz” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, rehabilitasyon uzmanı bir tıp hekimi olarak yeni yol arkadaşlarının beyaz önlük giymelerinden duyduğu sevinç ve memnuniyeti dile getirdi.

Geleceğin fizyoterapistleri olarak fırsatların çok iyi kullanılması gerekliliğine değinen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar insanlara dokunan ve onların yaşam kalitelerini ve standartlarını iyileştiren birer sağlık neferleri olarak sağlık sektörüne yine o elleriyle hizmet vereceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında: “Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu benim için ayrı bir değere sahip. Sizlerin ileride beraber çalışacak arkadaşlarımız olarak en nitelikli ve donanımlı bir şekilde yetiştirme arzusu ve çabası içerisindeyim. Sizler bize ailelerinizin, milletimizin birer emanetisiniz. Sizlerin etkin bir düzeyde dünya standartlarında yetişmeniz için çabalarımız devam edecek. Sizlerin de geribildirimleriyle etkileşim içerisinde bu süreci beraberce yürüteceğiz. Stajlarınızın daha uygun standartlarda yapmanız içinde gerekli tedbirler alınacaktır. Sizi anlayan, tanıyan bir abiniz olarak sizlerin eğitim öğretim süreçlerini daha iyi şartlarda yürütülmesi noktasında gerekli desteği ve tedbirleri alacağız. İlçe dinamikleri noktasında gerek Kaymakamlık gerekse de Belediyenin yüksekokulumuza ayrı bir değer ve önem atfettiğini görüyoruz. Sarıkaya ilçemizin ve yüksekokulun gelişmesi adına her türlü desteği vermiş olmalarını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Bugün beyaz önlük giyerek hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Beyaz önlük saflık, temizlik, saygınlık ve üniforma demek. Bu üniforma Türk toplumu içinde saygınlığınızı belirleyecek bir faktör. Önlük giymekten öte birer sorumluk giydiğinizi unutmamalısınız. Sizlere inancımız ve güvenimiz tam. Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu dönemde memleketimiz ve sizler adına daha ileriye bakarak çıktığımız bu yolda başarı çıtasını ivmelendirerek daha yukarılara çıkaracağız. Geleceğin fizyoterapist adaylarının bu güzel gününü şimdiden tebrik ediyor zihinlerinizde unutulmayacak güzel bir anı olarak kalmasını istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından fizyoterapist adayı öğrenciler beyaz önlüklerini giymenin mutluluğunu yaşadı.

Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.