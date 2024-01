Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz, TÜBİTAK programları ile bilim insanlarına önemli destekler verildiğine dikkat çekerek 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 1002 Hızlı Destek Programı, 1003 Öncelikli Alanlar Ar- Ge Projeleri Destekleme Programı, 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı, 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı, 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı, 3501 Kariyer Geliştirme Programı, hakkında bilgiler verdi.

Bozok Üniversitesinde proje kültürünün oluşması, öğretim elemanları ve öğrencilerin proje hazırlama ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve farkındalık etkinlikleri düzenlediklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Üniversite olarak amacımız AR-GE faaliyetlerini artırarak, üniversitemizin bütün dinamikleri ile her birimin ayrı ayrı yeni projeler üretmesini istiyorum. Proje üreten ve üniversitemize katma değer sağlayan akademisyenlerimize ve öğrencilerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Aslında bunun bir kurum kültürü haline getirilerek her birimin yeni projeler üreterek katkı sağlamasını bekliyorum. Bununda takipçisi olacağım. TÜBİTAK projeleri ile ilgili kafanızdaki soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla bu toplantıyı düzenledik. Katkılarından dolayı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz’e teşekkür ediyorum” dedi.