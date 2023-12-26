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Yerköy’de Okul Müdürlerinin daveti üzerine 25 Aralık 2023 Pazartesi günü sabahı Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine hitap eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Gelecek için Girişimci Genç Olmak" başlığı altında ve öğleden sonra da Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine "Hayali Hayat Bulan Genç Olmak" başlığı etrafında düşündürücü ve yol gösterici bilgiler paylaştı.

Son iki günde vatan için canlarını feda ederek şehit düşen 12 askerimiz anıp onlar için gençleri duaya davet ederek başladığı konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sınır boylarında yurdu korurken şehit olmanın, vatan için, millet için, insanlık için güzel hayaller peşine düşerek o hayalleri gerçekleştirmek için mücadele verirken şehit olmanın kutsallığını hatırlatıcı değerlendirmelerde bulundu. Bu bakımdan her ne iş yapıyorsak o işi en iyi şekilde yapar olmayı istemek gerektiğinden bahsetti.

Prof. Dr. Böyükata, “Ülkemiz öyle güçlü bir Türkiye olsun ki; bu gücünden dolayı Dünya'nın her yerinde kötü bir şey yapmaya niyetli olanlar bizden çekinsin” dedi ve öğrencilik sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmenin gelecek açısından önemine değindi. Bütün derslerde gördükleri her bir konunun bir anlamı ve hayata dair bir karşılığı olduğunu hatırlatarak, bütün işledikleri konuları üzerinde kritik yaparak kendi başlarına ele almalarının önemine değindi ve yeni fikirler üzerinde projeler üretmelerinin faydalarına değindi.

Hedef öğrenci gruplarının sorularına da cevaplar veren Prof. Dr. Böyükata, geçmişte yaşanan değişimlerle birlikte üniversitelerin de yaşadığı değişimlerden bahsetti ve günümüzde eğitim faaliyetlerinin bilgi üretimi, araştırma ve girişimcilik boyutlarıyla öğrencileri destekleyen bir biçimde olması gerektiğini vurguladı.

Hayallerinin peşine düşmelerini, bir şey olmak için değil bir şey yapmak için geleceğe hazırlanmalarını, bunun onları daha öncü işlere nasıl taşıyacağını örneklerle anlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, antik dönemlerde, tarım toplumu döneminde, modern toplumda, günümüz dünyasında bilim insanlarının yaptığı çalışmalarla nasıl öncülük etmiş olduklarını kolay anlaşılır bir dille açıkladı.

Söyleşilerin faydalı olduğu, gençlerin neler yapabilecekleri konusunda ve sahip oldukları yüksek kapasitelerinin farkına varmaları konusunda onlara etkili bir hatırlatma olduğu, öğrencilerin gelecek planlarını şekillendirmelerinde yol gösterici olduğu belirtildi.

Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Atmaca, söyleşilerin öğrencilere umut verdiğine değinerek “Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın kendi yaşam sürecinden verdiği örnekler çocukların ilgisini çekti. Kendileri ile özdeşleştirdiler. Başarıda sürecin ve devamlılığın önemi vurgulandı. Okulun ve okula devamın öneminin daha iyi anlaşılması da sağlandı. Başarının sabır, süreç ve istikrarlı çalışmadan geçtiği güzel vurgulandı” dedi.

Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Efendi Durmaz ise “Yapılan gençlik söyleşisi oldukça verimli geçmiştir. Öğrencilerimiz ziyadesiyle bu söyleşiden yararlanmışlardır. Ele alınan konularla öğrencilerimizin ufku açıldı, başarıya motive edildi” dedi.

Kendilerini kırmayıp davetlerine olumlu dönüş yapması, öğrencileriyle bir araya gelmesi sebebiyle okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi.