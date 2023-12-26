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Sağlık çalışanlarının 2023 yılında beklentilerinin karşılanmadığını ve zor bir yıl olduğuna değinen Taşkın, çalışanların mesleki, sosyal ve ekonomik kaygılarının giderilmesi ve geleceklerine dair umutlarının özellikle 7. Dönem Toplu Sözleşme ile yok olduğuna, memur ve memur emeklilerinin açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilerek insanca yaşama haklarının ellerinden alındığına dikkat çekti.

ÇALIŞANLARIN MALİ VE SOSYAL HAKLARI GENİŞLETİLMELİs

Başkan Taşkın, Çalışanların haklarının genişletilmesi, sosyal ve ekonomik anlamda daha refah içinde yaşayabilmelerinin sağlanması açısından; yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıtılacak tek kalem maaş, 8 bin lira seyyanen zammın kök maaşa yansıtılması, enflasyon farklarını her ay maaşla birlikte verilmesi, vergi diliminin yükseltilmesi ve vergi oranının yüzde 15’te sabitlenerek çalışanların vergi yükü altında ezilmelerinin önlenmesi gibi önemli ekonomik konuların hayata geçirilebilmesi açısından sendikal mücadelenin 2023 yılında daha iyi anlaşıldığını söyledi.

DEMOKRASİMİZ VE SENDİKAL MÜCADELEMİZ ZARAR GÖRDÜ

“Sağlık çalışanlarının 2023 yılında ciddi bir kazanımı olmadı. Maalesef ekonomik, sosyal ve mesleki sorunların çözümünde çok yavaş davranıldığını belirten Taşkın, “Hak mücadelesi veren bizim gibi sendikaların önünü kesmek için maalesef hukuki engeller çıkarılıyor. Önce yüzde 1, daha sonra da yüzde 2 ile sendikaların önüne ket vuruldu. Demokrasimiz ve sendikal mücadele ciddi zarar gördü. Biz, sağlık çalışanlarına diyoruz ki; sizin hakkınızı koruyamayan sizin refah seviyenizin yükseltilmesi için mücadele edemeyen sarı sendikalardan uzak durun! Onlara destek verirseniz bugün olduğu gibi gelecekte de ekonomik olarak daima sıkıntı içinde olacaksınız” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İTİBARSIZLAŞTIRILDI

Başkan Taşkın, “En alt kadrodan en üst kadroya kadar tüm sağlık çalışanları bir bütündür. İş hayatında ki rolleri farklı olabilir, ancak görevleri insana hizmettir. Bu kutsal hizmeti veren sağlık çalışanları ne yazık ki itibarsızlaştırıldı. Şiddet, mobing, idari baskı gibi yaptırımlarla çalışanlar korkutuldu, yıldırıldı ve haklarını arayamayacak hale getirildi” diye konuştu.

SAYIN BAKAN’IN AÇIKLAMALARINA İHTİYATLI YAKLAŞIYORUZ

Başkan Taşkın, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık teşkilatlarının ve çalışanların sorunları çözülmüş gibi tweetler atıyor, iyi niyetli yapıldığından kuşkumuz olmayan açıklamalarının ise çalışanların karınlarını doyurmadığını ve sorunların çözümüne yardımcı olmadığını ifade etmek zorundayız. Sayın Bakan, eksikleri de biliyor, yapılması gerekenleri de. Örneğin 16 Aralık’ta Sağlık Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Meclis’te yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin sonuçlandırılması için destek beklediğini açıkladı. Buradaki konuşmasında 6 madde üzerinde durdu; bizde bu maddelerin çözülmesi için bir önce Meclis’e getirilmesini istiyoruz ve bunu önemsiyoruz. Ancak 6 maddedeki sorunların çözümüyle mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlar çözülmüş olmayacaktır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının ekonomik olarak rahatlayabilmeleri açısından ne yapılması gerektiğini yukarıda ifade ettim. Genel anlamıyla tüm sorunların çözümünü bekliyoruz” şeklinde konuştu.

SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN VAATLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

Kamu çalışanlarının sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik seçim öncesi verilen vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz diyen Başkan Taşkın, “Hatırlanacağı gibi seçim öncesinde yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılacağı, 3600 ek göstergeden tüm memurların yararlandırılacağı, büyükşehir tazminatı ve kira yardımı yapılacağı sözü verilmişti. Büyükşehirlerde çalışan sağlıkçılar geçinemiyor, aldıkları maaşla iyi bir dairede oturabilmeleri mümkün değil. Bu nedenle Anadolu’ya tayin istiyorlar. Bu nedenlerle YHS’nin kaldırılması, 3600 ek gösterge gibi konuların dışında, Büyükşehir tazminatı ve kira yardımı gibi sosyal yardımlar bu anlamda öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAYALLERİ YOK OLDU

Başkan Taşkın, “Sağlık çalışanlarının ne yazık ki hayalleri yok oldu. Gelecekten umutsuz ve karamsarlar. Tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Maalesef 2024 yılından da beklentileri kalmadı. Önümüzdeki sene ekonominin düzeleceğine ve çalışanların mesleki, ekonomik ve sosyal olarak daha refah içinde, Anayasa’nın gereği olarak insanca yaşayabilecekleri bir ortama kavuşabilmeleri mümkün görünmüyor. Yorulmuş, yıpranmış ve tükenmiş bir sağlık ordusunu bu cendereden kurtarmak için Ocak ayı itibariyle en az 100 bin sağlık mezununun istihdamı sağlanmalıdır. Halen farklı illerde çalışmak suretiyle evinden, çocuklarından, anasından babasından ayrı yaşamak zorunda kalan sağlıkçıların aile birliğinin sağlanması zorunludur. Bunun için yönetmelikte yeni bir düzenleme yapılarak aile birliği sağlanmalıdır” diye konuştu.

YENİ YIL DEMEK HEYECAN VE UMUT DEMEKTİR

Taşkın, “Yeni yıl heyecanıyla, ülkemizin ekonomik olarak daha rahat bir yıla kavuşmasını, milletimizin ve özellikle sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve mesleki tüm sorunların çözülerek, umutlarının yeşerdiği, beklentilerinin karşılandığı, aileleriyle bir araya gelerek mutlu, huzurlu, refah içinde ferah bir yaşama kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.