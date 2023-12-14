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Yozgat’ta 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul sporları Hentbol Yıldız Erkekler ve Küçük Erkekler İl Birinciliği Müsabakalarında il birincisi Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takımları oldu.

Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu hentbol takımları bölge müsabakalarından Yozgat’ı temsil edecek.

Öğrencilerin göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “2023-2024 eğitim ve öğretim yılında başlayan okul sporları kapsamında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Yıldız Erkekler ve Küçük Erkekler Hentbol takımları Yozgat il birincisi olmuştur. İlimizi grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanmışlardır. Bu süreçte takım çalıştırıcıları Beden Eğitimi öğretmenlerimiz İlker Türkarslan, Emine Türkarslan, Yıldız Erkek ve Küçük Erkek Hentbol takımı öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.