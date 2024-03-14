Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, Kamusal hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi, vatandaş odaklı hizmet sunulması ve kurumların yürüttükleri çalışmaları yerinde görmek amacıyla kamu kurumlarını ziyaret etti.

İLK ZİYARET EMNİYETE

İlk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Kaymakam Serttaş, Müdür Vekili Mustafa Sezer’den genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgiler aldı. Görevli personele işlerinde kolaylık ve başarı dileyen Serttaş daha sonra İlçe Jandarma Komutanı ziyaret etti.

Teğmen Ümit Kandemir’den genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgiler alan Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, görevli personele işlerinde kolaylık ve başarılar diledikten sonra Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na hareket etti.

Vakıf Müdürü Turan Kaya’dan kurum çalışmaları hakkında bilgi alıp çalışan personelle sohbet eden Serttaş’ın son durağı Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü oldu.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Sevda Şahin’den kurum çalışmaları hakkında bilgi alıp çalışan personelle sohbet edip kolaylık ve başarılar dileyen Kaymakam Serttaş, ziyaretlerinin ardından kurum amirleri ve tüm personellerine yürüttükleri görevlerinde başarılar diledi.