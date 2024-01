Tahmini Okuma Süresi: dakika

Şehit Polis Memuru Zafer Mat'ın ilçede ikamet eden ailesini ziyaret eden Başkan Coşar, şehitlerin emanetlerinin yeri her zaman baş üstü olduğunu söyledi.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenerek, hal ve hatırlarını soran, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Coşar, “Şehitlerimizin, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye elbette kelimeler yetmez. Ne mutlu bize ki yüz yıl önceki yüksek ve karakterli ruh ne ise, hala bu memleketin çocukları sancak yere düşmesin diye ve bu topraklar bize hep vatan kalsın diye aynı ruhu ortaya koymaktadır. Ay yıldızlı bayrağımız için, ülkemiz için şehadet şerbeti içen kahramanlarımızın aileleri, bizlere emanettir ve en kıymetlilerimizdir. Devlet ve millet olarak her zaman şehit ailelerinin yanındayız. Şehitlerimizi her zaman şükranla, rahmetle, minnetle anıyor ve ailelerine sabırlar diliyorum. İstanbul’da görevi başında şüpheli bir şahsın saldırısı sonucu şehit düşen kahraman polisimiz Zafer Mat’ın kıymetli ailesine ziyarette bulunduk. Kahraman milletin kahraman evlatları olan aziz şehitlerimizin emanetlerinin yeri her zaman başımızın üstü” dedi.