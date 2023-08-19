Yozgat Valiliği himayesinde Oran Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle düzenlenen “Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri” kapsamında “Sondan Kaçma Yarışları” bugün saat 18.00’da Yozgat Saat Kulesi’nden başlayacak.

Yozgat Uluslararası Bisiklet Günleri kapsamında 19 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’da Saat Kulesi’nde Sondan Kaçma Yarışları yapılacakken 20 Ağustos Pazar günü saat 09.00’da Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda MTB yarışları gerçekleştirilecek.

Çamlık Milli Park’ta yapılacak olan yarışma için dışarıdan gelen sporcular Yozgat’ın turizmine ve sosyal alanına katkı sağlayacak.

16 kategoride gerçekleştirilecek Yozgat Bisiklet Günleri ve Yarışları’na yaklaşık 100 sporcu katılım sağlayacak.

Bisiklet yarışlarında her kategoride dereceye giren yarışmacılara ise ödül verilecek.

Bisiklet yarışmalarının ikincisi, kurumsal bir kimlik kazandırmak ve geleneksel hale getirilmek için yapılıyor.

Geçen sene birincisi yapılan yarışmanın bu yıl ikincisini düzenlenerek geleneksel hale getirilmek hedefleniyor. Melike Aslı Arslan