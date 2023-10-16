Aylardan zemheri Ocak on beşti

Canımdan can gitti bıldır bu zaman

Kar yağmış ortalık ayazdı, kıştı

Cananım yâr gitti bıldır bu zaman

Ayrılık yelini erken estirdin

Çekildim köşeye beni küstürdün

Bülbül gibi şakır idim susturdun

Bağımdan gül gitti bıldır bu zaman

Eksilmedi senden kalan çoklarım

Saçlarını bir sır gibi saklarım

Uğrun uğrun bakıp öper koklarım

Tenimden ten gitti bıldır bu zaman

Vuslata ermeye umut üflerim

Günleri ayları sayıp beklerim

Dermanım kalmadı bazen teklerim

Dizimden fer gitti bıldır bu zaman

Ozan Yüksel gayrı kırıldı kanat

Yalnızlık zor imiş çekilmez hayat

Bozuldu düzenim bitti saltanat

Hanemden Han gitti bıldır bu zaman

Not: Değerli eşim, evdeşim gideli bugün tam koca bir yıl oldu. Acısı yüreğimizde taptaze duruyor. Allah gani gani rahmet eylesin, mekânın cennet olsun inşallah. Seni hiçbir zaman unutmayacak, her zaman rahmetle ve saygıyla anacağız.

BİRKAÇ SÖZ – Şahin Güvenç

Anlaşılıyor, belli... Konu, ozan Yüksel Koç’un ‘canından can gidişinin’ yıl dönümü, daha birinci yılı. Dörtlüklerin başlığıyla kavuştakları da bunun gereği olarak “Bıldır bu zaman.”

“Bıldır bu zaman”daki bıldır geçen yıl demek; bozkırın katışıksız dilinden kalmış çok eski bir sözcük. Unutulup giderken Yüksel Koç unutamadığı geçen yıl için o sözcüğü almış kullanmış. Kavuştaklarda öyle dendikçe içimizin cız etmemesi elde değil.

Ozan Yüksel Koç ‘Bıldır bu zaman’ olanların acısını dizelerine katmış duygu denizine salmış. Dalgalar köpük köpük gelip vuruyorlar kıyılara. Uzun gelgitler oluyor sular; hışırdıyor, kumları savuruyorlar.

Dörtlüklere şöyle bir baktım da... “Soğuk günlerde soğuk mu soğuk bir acı neler dedirtmiş neler!” demeden edemedim. Ardından çok şey demek istedim. Ancak diyecek bir şey bulamadım, bir şey diyemedim. ‘Ozan Yüksel Koç demiş diyeceğini,’ dedim, ‘ben ne diyeyim ki!’

Şahin Güvenç