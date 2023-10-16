Güzel boyamışsın aferin sana
Ayna gibi yaptım amca bak dedi
Elini uzattı bin lira verdim
Bu verdiğin para bana çok dedi
Henüz daha küçük mahzun bir duruş
Belli ki hayatla ediyor yarış
Az olmaz mı dedim yirmi beş kuruş
Hakkım olmayan da gözüm yok dedi
Boya sandığını almış eline
Kemer diye ip bağlamış beline
Terbiyeli dürüst sahip diline
Mevla’mız emretti bize hak dedi
Pantolonu yırtık her yeri yama
Dedi amca gel dokunma yarama
Kimsem yok garibim nenem var ama
Oda hasta yatar bana yük dedi
Kader hedef alıp hep bizi seçti
Her gün bir değişik yaralar açtı
Yokluk sinemizi delip de geçti
Feleğin attığı bize ok dedi
Âşık İdris der ki ne isten gülüm
Dedi amca şükür tutuyor elim
Dedim karnın aç mı dedi değilim
Simit yedim şükür karnım yok dedi