Güzel boyamışsın aferin sana

Ayna gibi yaptım amca bak dedi

Elini uzattı bin lira verdim

Bu verdiğin para bana çok dedi

Henüz daha küçük mahzun bir duruş

Belli ki hayatla ediyor yarış

Az olmaz mı dedim yirmi beş kuruş

Hakkım olmayan da gözüm yok dedi

Boya sandığını almış eline

Kemer diye ip bağlamış beline

Terbiyeli dürüst sahip diline

Mevla’mız emretti bize hak dedi

Pantolonu yırtık her yeri yama

Dedi amca gel dokunma yarama

Kimsem yok garibim nenem var ama

Oda hasta yatar bana yük dedi

Kader hedef alıp hep bizi seçti

Her gün bir değişik yaralar açtı

Yokluk sinemizi delip de geçti

Feleğin attığı bize ok dedi

Âşık İdris der ki ne isten gülüm

Dedi amca şükür tutuyor elim

Dedim karnın aç mı dedi değilim

Simit yedim şükür karnım yok dedi