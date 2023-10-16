Güzel boyamışsın aferin sana 
Ayna gibi yaptım amca bak dedi
Elini uzattı bin lira verdim
Bu verdiğin para bana çok dedi

Henüz daha küçük mahzun bir duruş
Belli ki hayatla ediyor yarış
Az olmaz mı dedim yirmi beş kuruş
Hakkım olmayan da gözüm yok dedi

Boya sandığını almış eline
Kemer diye ip bağlamış beline
Terbiyeli dürüst sahip diline
Mevla’mız emretti bize hak dedi

Pantolonu yırtık her yeri yama
Dedi amca gel dokunma yarama
Kimsem yok garibim nenem var ama
Oda hasta yatar bana yük dedi

Kader hedef alıp hep bizi seçti
Her gün bir değişik yaralar açtı
Yokluk sinemizi delip de geçti
Feleğin attığı bize ok dedi

Âşık İdris der ki ne isten gülüm
Dedi amca şükür tutuyor elim
Dedim karnın aç mı dedi değilim
Simit yedim şükür karnım yok dedi