Nedir bu acelen dura kara tren
Eğlen biraz eğlen dur istasyonda
Makinist efendi eyle bir fren
Daha nice yolcu var istasyonda
Yoksa bu seferin çok mu önemli
Duruşun heybetli için gizemli
Kirpikleri ıslak gözleri nemli
Bak işte kalıyor yar istasyonda
Ne sevgili dersin ne sözlü dersin
Sanki ayırmaya gayret edersin
Sevenleri bir bir alıp gidersin
Bin kaygılı korsun her istasyonda
Keskin düdük sesin keser nefesi
Ayrılık matemi sarar herkesi
Gönüllerin kalmaz zevki hevesi
Koca dünya olur dar istasyonda
Sonsuz menzillere gider bu yollar
Peşinden çaresiz bakışır kullar
Baybaylar yapılır sallanır eller
Yağsa bile yağmur kar istasyonda
İdrisin yârini attın gurbette
Bıraktın kedere sonsuz hasrete
Daha yolun varsa buradan öte
Hiç mola vermen mi bir istasyonda