Nedir bu acelen dura kara tren

Eğlen biraz eğlen dur istasyonda

Makinist efendi eyle bir fren

Daha nice yolcu var istasyonda

Yoksa bu seferin çok mu önemli

Duruşun heybetli için gizemli

Kirpikleri ıslak gözleri nemli

Bak işte kalıyor yar istasyonda

Ne sevgili dersin ne sözlü dersin

Sanki ayırmaya gayret edersin

Sevenleri bir bir alıp gidersin

Bin kaygılı korsun her istasyonda

Keskin düdük sesin keser nefesi

Ayrılık matemi sarar herkesi

Gönüllerin kalmaz zevki hevesi

Koca dünya olur dar istasyonda

Sonsuz menzillere gider bu yollar

Peşinden çaresiz bakışır kullar

Baybaylar yapılır sallanır eller

Yağsa bile yağmur kar istasyonda

İdrisin yârini attın gurbette

Bıraktın kedere sonsuz hasrete

Daha yolun varsa buradan öte

Hiç mola vermen mi bir istasyonda