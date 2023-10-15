Eriyorum dün sema durdu Kubbe çöktü.

Vakit vakit kayboldu, çocuk

Gök yerlere yer arşa kalktı.

İnciler inciler vardı bembeyaz

Akçadan, karadan papatyadan annenin taç yaptığı taputtan

Önce mateme büründü her yer sis indi kubbeye, sema kan kustu da uyanmadı müslüman.

Sonra kapkara bulutlar, evleri kapladı perdeler yandı ışıksızlıktan

Zalim nam saldı kimliksiz dünya da korkma çocuk

Yine kan

Yine ölüm

Yine çocuk melekler sarıldı kefene bembeyaz elbiseden…

Sen ANNE diye feryat ederken ANNEN seni aradı toz bulutu içinde pencereden

Ben ruhumu gömdüm Eriyorum ılık bir masa da çaresizliğin şiirini

İçimi saran ACININ hissettirdiklerini avuçlarımda hissederek

Sonra gökten

Beyaz bir lamba, düştü

Dur durak bilmeyen trenler, vagonlar, boş kimliksiz insanlar caddelerde dolaşırken

Yakıtları bitmiş, yolcular

Sen hissiz değilsin çocuk dünya hissini yitirmiş ağlama duvarı devletler para kasaları kilitli çelenkten yapılmış vazolar…

Uyan yeniden uyanmak vakti desem çocuk

Uyanacak yer kaldı mı ki,

Çiçekler soldu çocuk

Semadan damlalar dökülüyor

Üzerime bırak, gece üşümeyelim…

Bu giden yolcunun kimliklerini hesaplamadım çocuk

Cadde ortası bir yerdeyim, ıslak bir merdivene tutundum,

Eriyorum ateşin korundayım

Alev alev avuç içlerim çocuk

Kırmızı ışıklar bomboş adımlar

Kapılar yalın ayak, kapılar susuz çocuk

Sükût en tepeden ışıklarını yaktı yine,

Eriyorum dün sema durdu.

Çocuk…

‘’Ölüm neremize çarparsa çarpsın. Biz burada ölümün bir göç olduğunu yeryüzünün de devam eden bir nehir gibi akmaya devam ettiğini görüyoruz. ‘’