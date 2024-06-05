Giovanni Christiaan van Bronckhorst, 5 Şubat 1975'te Rotterdam, Hollanda'da doğdu. Futbol kariyerine Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst, Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi önemli takımlarda forma giydi. Orta saha ve savunmada görev alan deneyimli futbolcu, 2010 yılında futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine yöneldi.

2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan van Bronckhorst, kısa sürede takımın başına geçerek Feyenoord U21'i yönetti. Ardından 2015 yılında Feyenoord'un teknik direktörlüğüne getirildi. Feyenoord'u çalıştırdığı dönemde Hollanda Eredivisie şampiyonluğu yaşayan van Bronckhorst, ayrıca ikişer kez Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

2020 yılında Çin ekibi Guangzhou City'nin başına geçen Hollandalı teknik adam, kısa bir sürenin ardından 2021'de Glasgow Rangers'ı çalıştırmak üzere İskoçya'ya döndü. Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ın başında geçirdiği bir yıllık süreçte İskoçya Kupası şampiyonluğu yaşadı.