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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bertiz Kültür Vakfı, Bertiz Spor Kulübü, Bertiz Karamanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Beşenli Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 3'üncüsü düzenlenen BertizMasere Günleri'nde yörenin lezzetleri görücüye çıktı.

Alanda kurulan stantlarda coğrafi işaret tescilli Bertiz Kabarcık Üzümü'nden yapılan pekmez ve un sucuğu, bastık gibi ürünlerin tanıtımı yapılırken, yörenin lezzetlerinin daha fazla insanla tanışmasına vesile olunuyor.



Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Erdoğan Eryılmaz, "Kendi yöremize ait masere dediğimiz üzüm suyunu sıkılması, onun kaynatılması ve daha sonra hapısaya dönüşmesi, Kalaycı üzümünün iplere dizilerek sucuk olması ile halkımıza sunuyoruz. Geleneksel olan bu kültürümüzü halkımızla buluşturmak istedik. Burada Türkiye'nin en kaliteli üzümü en lezzetli üzümü kabarcık üzümü var" dedi.

Üretici Servet Mutlu, "Bertiz yöremizde masere günleri geldiğinde her evin bahçesinde masere kurulur adeta orası bir şenliğe dönüşürdü. Biz bu kültürümüzü biraz daha şehrimize indirdik, en azından buradaki vatandaşlarımız da gördü ürünlerimizi. Bu kültürümüzü ilerleyen zamanlarda inşallah diğer büyük illerimize de taşımak" diye konuştu.



Bir diğer Bertiz üzümü üreticisi Bayram Us ise, "Üretici olarak bu işleri yıllardan beri yapıyoruz. Bertiz kabarcığı Diyarbakır, Yozgat, Kırıkkale gibi şehirlere gönderiliyor. İnşallah bu üzümü önümüzdeki yıllarda İstanbul'a taşımayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Süt ve süt ürünleri üreticiliği yapan Ali Aydın, "Biz Yörüklere has, süt ve süt ürünlerimizden çıkan peynirlerimizi standımıza koyduk, halkımıza sunduk" dedi.