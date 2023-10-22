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Fenerbahçe’nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur, "Amacımız, şeffaf ve doğru bir arınma olması. Kulüp olarak başkanımız liderliğinde başvurumuzu yapacağım. İnşallah Türk futbolunun adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, beraberindeki heyetle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Maalesef Ortadoğu’daki olaylar nedeniyle bu kutlamalar biraz buruk geçiyor. Filistin halkı baskı altında ve yaşam savaşı veriyor. İnşallah orada en kısa sürede barış sağlanır ve halkların çektiği eziyet son bulur. Çok programımız vardı. Milli yas durumunda olduğumuz için bunların hepsini erteledik. Bugün Atamızı ziyarete geldik. Cumhuriyetin yüzüncü yılında Atamıza bağlılığımızı, onun izinde yürüdüğümüzü ifade ettik. Mustafa Kemal Atatürk’ün bize hediye ettiği bu cumhuriyeti korumak da her Türk insanının görevi olduğunu ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ NESİL YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİR GALATASARAY OLUŞTURMANIN PEŞİNDEYİZ"

Yeni nesle yakışır bir Galatasaray inşa etmek istediklerini kaydeden Başkan Özbek, "Yepyeni bir Galatasaraylı nesil geliyor. Bu yeni nesil yüzünü güldürecek bir Galatasaray oluşturmanın peşindeyiz. Buradaki kalabalık çok güzeldi, muazzam bir sevgi seli vardı" dedi.

"50 BİN TARAFTARIMIZ STADYUMDA OLACAK"

Galatasaray’ın şampiyonluktan başka hedefinin olmadığını dile getiren Özbek, "Galatasaray’ın tek hedefi şampiyonluk. Bu akşamki maç ise çok güzel olacak. 50 bin taraftarımız stadyumda olacak" şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ ZİYARETİMİZİN SEBEBİ CUMHURİYETİN 100. YILI"

Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin Erden Timur’un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) soruşturma açılması için talepte bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Bugünkü ziyaretimizin sebebi Cumhuriyetin 100. yılının kutlamalarına bağlı olarak Atamızı ziyaret etmekti. Erden Bey bir şeyler söyleyebilir" diye konuştu.

ERDEN TİMUR: "AMACIMIZ, ŞEFFAF VE DOĞRU BİR ARINMA OLMASI"

Fenerbahçe’nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Erden Timur, "Gündemi değiştirmek doğru olmaz. Amacımız, şeffaf ve doğru bir arınma olması. Kulüp olarak başkanımız liderliğinde başvurumuzu yapacağım. İnşallah Türk futbolunun adına güzel bir arınma olacak bir şeye vesile olmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Anıtkabir’de olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Timur, "Burada olmak bizim için gurur verici. Binlerce insanla burada birlikte olmak muazzam. Memleketimizin birleşemeye ihtiyacı var. Atatürk’ün çizdiği yol her zaman birleşme ve aydınlık yolu. Biz de her zaman bu yolda ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında burada olmak onur verici" açıklamasında bulundu.